Neueröffnung Die Stiche des Tätowierers sind in Staßfurt inzwischen auch bei Ü60 gefragt

Seit zehn Jahren ist der frühere Koch Timo Lieske schon Tätowierer. Jetzt hat er am Prinzenberg in Staßfurt ein eigenes Studio eröffnet. Seine Kundschaft ist dabei heute bei weitem nicht mehr so ausgefallen wie früher.