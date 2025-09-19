Der über 100 Jahre alte Rassegeflügelzuchtverein Borne veranstaltet als einziger im Kreisverband eine Sommerschau. Das ist im Dorf seit den 1950er Jahren Tradition.

Der Rassgeflügelzuchtverein Borne führte auf dem Gelände seines Vereinsheims wieder eine Jungtierschau durch. Daran hatten sich 20 Aussteller aus dem eigenen Ort, aber auch von Nachbarvereinen beteiligt. Das Foto zeigt einige der Züchter sowie Besucher der Ausstellung. Dort hatte Vereinschef Sebastian Eggeling (Mitte) seine Toulouser Gänse (grau) präsentiert.

Borne - Die Jungtierschau des Rassegeflügelzuchtvereins Borne hatten insgesamt 20 Aussteller aus dem Ort sowie aus den Nachbarvereinen Unseburg, Löderburg, Atzendorf und Eickendorf genutzt, um ihre besten Tiere zu präsentieren und bewerten zu lassen. Auf dem Gelände am Vereinsheim waren 55 Tauben, 48 Zwerghühner, 33 Großhühner, drei Enten und zwei Gänse zu sehen.