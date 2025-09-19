Jungtierschau Tauben, Hühner, Enten und Gänse erfreuen Borne
Der über 100 Jahre alte Rassegeflügelzuchtverein Borne veranstaltet als einziger im Kreisverband eine Sommerschau. Das ist im Dorf seit den 1950er Jahren Tradition.
19.09.2025, 09:00
Borne - Die Jungtierschau des Rassegeflügelzuchtvereins Borne hatten insgesamt 20 Aussteller aus dem Ort sowie aus den Nachbarvereinen Unseburg, Löderburg, Atzendorf und Eickendorf genutzt, um ihre besten Tiere zu präsentieren und bewerten zu lassen. Auf dem Gelände am Vereinsheim waren 55 Tauben, 48 Zwerghühner, 33 Großhühner, drei Enten und zwei Gänse zu sehen.