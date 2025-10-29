CDU übergibt Werke Therapeutisches Töpfern im Tiergarten
Kreativität und Erfolgserlebnisse, Muße, Konzentration und Zutrauen – zu töpfern, das ist Kunst wie Geduldsprobe. Was das Tiergartenfest im August hervorbrachte.
Staßfurt - Ende August lud die Christlich-Demokratische Union zu ihrem Tiergartenfest. Man hatte Ton dabei – und das dazugehörige Utensil, um daraus Kunst zu machen. Nun, rund zwei Monate später, konnten die Teilnehmer sehen und abholen, was sie in Staßfurts Tiergarten geschaffen haben. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Anna Aeikens lud in ihr Staßfurter Büro – und verteilte gemeinsam mit Kursleiterin Sabine Rotter die Kunstwerke an die Künstler.