CDU übergibt Werke Therapeutisches Töpfern im Tiergarten

Kreativität und Erfolgserlebnisse, Muße, Konzentration und Zutrauen – zu töpfern, das ist Kunst wie Geduldsprobe. Was das Tiergartenfest im August hervorbrachte.

Von Tobias Winkler 29.10.2025, 12:00
Schlusspunkt für die Töpfer-Aktion des Tiergartenfests der CDU im August: Kursleiterin Sabine Rotter und Bundestagsabgeordnete Anna Aiekens (links und rechts) mit den Teilnehmerinnen Anne-Marie Walter (32) und Miriam Glienke (8). Foto: Tobias Winkler

Staßfurt - Ende August lud die Christlich-Demokratische Union zu ihrem Tiergartenfest. Man hatte Ton dabei – und das dazugehörige Utensil, um daraus Kunst zu machen. Nun, rund zwei Monate später, konnten die Teilnehmer sehen und abholen, was sie in Staßfurts Tiergarten geschaffen haben. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Anna Aeikens lud in ihr Staßfurter Büro – und verteilte gemeinsam mit Kursleiterin Sabine Rotter die Kunstwerke an die Künstler.