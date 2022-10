Tierschutz: Braucht es im Salzlandkreis mehr Kontrollen?

Hermann Heukamp, Schweinebauer aus Giersleben. Er sieht als Grund für geringe Kontrollen in Sachsen-Anhalt die geringere Anzahl an Betrieben.

Staßfurt - Herumliegende Tierkadaver oder Schweine, die in ihren eigenen Fäkalien leben. Solche Skandale aus Tierhaltungsbetrieben sorgten in den letzten Jahren für Aufregung. Damit es nicht so weit kommt, gibt es Tierschutzkontrollen. Nach einer Verordnung der Europäischen Union müssen alle Mitgliedsstaaten das Tierschutzrecht in Tierhaltungsbetrieben kontrollieren. Doch ob dies häufig genug geschieht, daran gab es zuletzt Zweifel.