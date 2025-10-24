Zwei schwere Fälle in Staßfurt: Eine Samtpfote wurde angefahren, eine andere leidet unter einer Augenerkrankung.

Staßfurt. - Zwei schwere Fälle beschäftigen derzeit die Freunde vom Tierschutzverein (TSV) Staßfurt und Umgebung, der sich bekanntlich nicht nur um die Versorgung und Kastration freilebender Katzen kümmert. Wie Ursula Sittig und Sieglinde Perrin berichten, versorge man in der Pflegestelle in Staßfurt gerade mehr als zehn alte Katzen.

Augen-OP nötig. Foto: TSV Staßfurt

1000 Euro für Verein nicht so einfach zu stemmen

Nun zu den zwei schweren Fällen: Da ist eine Katze, die dringend an beiden Augen operiert werden müsse. Die Kosten dafür schätzt der TSV auf 300 Euro. Eine OP sei bei einer weiteren Katze nötig gewesen, die angefahren wurde und um die sich sonst niemand kümmerte. Kosten: 800 Euro.

„Diese über 1000 Euro können wir nicht einfach so stemmen“, bitten die Tierschützer um Unterstützung. „Wir können doch die Tiere nicht leiden lassen. Wer kann uns bei der Begleichung der Rechnungen unterstützen?“ IBAN: DE16800555003021115100.