Seit 20 Jahren gibt es die Freie Sekundarschule Güsten. 351 Schüler haben seitdem einen Schulabschluss dort erworben. Am Samstag wurde das Jubiläum gefeiert.

Grüße in die Welt von der Freien Schule Güsten.

Güsten - Emma und Amely, beide aus der 9. Klasse der Freien Sekundarschule Güsten moderierten ganz ohne Hilfe des Lehrpersonals den 20. Geburtstag der Freien Schule Güsten. Mit viel Selbstbewusstsein und Charme führten sie das Publikum durch das Programm und sorgten für eine festliche Stimmung. Denn am Samstag feierten Schüler. Lehrer und zahlreiche Gäste den Geburtstag der Schule.