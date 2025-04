Die Spurensicherung der Polizei war in Hecklingen schon zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit im Einsatz. Die Aufnahme entstand am 29. März in Gänsefurth.

Hecklingen - In Hecklingen ist erneut eine Leiche entdeckt worden. Wie das Polizeirevier des Salzlandkreises in Bernburg am Dienstag, 15. April, auf Anfrage der Volksstimme mitteilte, habe ein Wanderer Sonntagabend auf seinem Spaziergang in einem Waldstück in der Hecklinger Feldflur einen leblosen Körper gefunden. Die Polizei sei darüber um 20.45 Uhr informiert worden, sagte der Pressesprecher des Reviers Marco Kopitz.