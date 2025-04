Trauer wegen Todesfall Dauer-Camperin stirbt in der Nacht nach der Schließung am Schachtsee

Die Schließung des Campingplatzes am Schachtsee wird von einem Todesfall überschattet. Eine Dauer-Camperin ist wenige Stunden nach der Versiegelung ihres Wohnobjektes am Mittwoch gestorben. Die Frau hatte für den Fall der Schließung ihren Freitod angekündigt. Was bisher bekannt ist.