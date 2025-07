In der Innenstadt von Burg feiert am 1. und 2. August 2025 Premiere. Dabei steht der Genuss im Vordergrund - Aktionen locken in Geschäfte und ein Programm zieht Familien an.

Burg. - Bewohner und Gäste zusammenbringen, die Innenstadt beleben, an eine Tradition anknüpfen. Beim Weinfest, das erstmals in der Innenstadt von Burg auf die Beine gestellt wird, geht es um mehr als nur den Wein.

Aber natürlich, der Rebensaft steht im Mittelpunkt des Geschehens, so Gerry Weber vom Steinhaus. 16 Sorten aus 8 Ländern werden bei der Premiere am Freitag (1. August 2025) und Sonnabend (2. August 2025) aufgeboten. 1.000 Flaschen sind geordert worden. Zum Bouquet des Festes gehört ein Programm, das zum Verweilen und Mitmachen einlädt.

Wiedersehen mit der Weinkönigin von Burg beim Fest in der Innenstadt

Die Idee zum Weinfest ist im Steinhaus geboren worden. Sie dockt an das Weinfest an, das einst im Jahr 2019 auf dem Gelände vom Weinberg organisiert wurde. Dabei ist Scarlett Beatrix I. zur offiziellen Weinkönigin gekrönt worden. Verrückt – nach nunmehr sechs Jahre amtiert sie immernoch. Mit ihr gibt es am ersten Veranstaltungstag morgen ein Wiedersehen, so Gerry Weber.

Im Rahmen vom Campus-Projekt, an dem sich Händler seit mehreren Monaten in verschiedenen Arbeitsgruppen verstärkt beteiligen, wurde dann in Gemeinschaftsarbeit das Drumherum zum Fest gestrickt. „Die Resonanz auf das Weinfest war sehr groß“, so Daniel Papenhagen vom Steinhaus. Und das kann und soll sich lohnen. Nicht nur für die Veranstalter.

Gerry Weber vom Steinhaus in Burg hat für das Weinfest den Parkplatz an der Kesselstraße gereinigt. Hier soll die zweitägige Veranstaltung auf die Beine gestellt werden. Foto: Weber

14 Geschäfte sind bei der ersten Ausgabe vom Weinfest beteiligt und laden zum Shoppen und Verkosten ein. Zu einem Rundgang – die Weinfest-Rallye – animiert eine Bonuskarte: Das Sammeln von Stempeln wird mit etwas Glück mit Preisen belohnt. Und zwar im Wert von mehreren Hundert Euro, so Daniel Papenhagen. „Die teilnehmenden Geschäfte sowie Sponsoren haben viel dazu beigesteuert.“

Am Freitagmorgen (1. August 2025) werden Weinfässer vor die Läden gerollt, die sich am Fest beteiligen. „In jedem Geschäft kann ein spezieller Wein verkostet werden. Dieser ist mit einer Nummer versehen, damit die Gäste ,ihren’ Wein dann auf dem Festgelände an der Kesselstraße leichter wiederfinden können“, erklärt Daniel Papenhagen.

Für die Premiere vom Weinfest in der Innenstadt in Burg stehen 1.000 Flaschen bereit

Apropos Kesselstraße: Das Weinfest wird auf einem Parkplatzgelände auf die Beine gestellt, dass dazu speziell hergerichtet wird. Von hier aus werden auch Kutschfahrten organisiert. Dazu ist es notwendig, dass das Parkplatzareal ab Freitag um 14 Uhr gesperrt wird.

Die Zutaten für ein erfolgreiches Gelingen der Premiere sind komplett, 1.000 Flaschen Wein stehen insgesamt bereit. Die beiden Veranstaltungstage halten jeweils eine Besonderheit bereit: Am Freitagabend können sich Interessierte an einer Zigarreneinführung beteiligen. Der zweite Tag am Sonnabend ist als Familienfest angelegt – mit entsprechenden Stationen und Mitmach-Aktionen.

Das Weinfest in der Innenstadt von Burg soll eine Tradition begründen

Das Weinfest ist nicht als Eintagsfliege geplant. Gern würden die Organisatoren das Fest jeweils am ersten August-Wochenende als festen Termin etablieren. Die Voraussetzungen sind gut, zumal das Veranstaltungsangebot recht übersichtlich ist. Aber wie heißt es doch: Im Wein steckt Wahrheit ...

Der Eintritt zum Weinfest in der Innenstadt ist am Freitag und Sonnabend jeweils frei.

Das Programm zur Premiere vom Weinfest in der Innenstadt von Burg

Freitag, 1. August 2025

16 Uhr – Eröffnung mit DJ Thomas

18 Uhr – Offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Philipp Stark und Entkrönung der Weinbergkönigin Scarlett Beatrix I.

19 Uhr – Livemusik mit Manuel Richter aus Magdeburg

22 Uhr – Bekanntgabe Gewinner der Weinfestrallye

22.30 Uhr – Partyhits mit diedisco DJ Thomas Wernecke

24 Uhr – Ausklang vom ersten Tag

Sonnabend, 2. August 2025

13 Uhr – Eröffnung vom Familienfest mit DJ Thomas (Hüpfburg, Bastel- und Malstation, Kutschfahrten, Donutmanufaktur ...)

15.30 Uhr – Auftritt vom Tanzclub Vilando Burg-Magdeburg

18 Uhr – Kinderdisco

19 Uhr – Livemusik mit der Magdeburger Band Foolish Virgins

22 Uhr – Partymusik mit diedisco DJ Thomas Wernecke

24 Uhr – Ende vom Weinfest