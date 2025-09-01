In Kürze könnte in Staßfurts Salzlandcenter wieder was los, bald das Citybad zurück sein. Zum Start ein Trödelmarkt – Imbiss, Events, Bar. Große Pläne aus Berlin.

Hat große Pläne mit dem Salzlandcenter: Maik Grünhage, Chef von Aasgeier und Gierig – ein Spezialist für Handel, Dienstleistungen und Veranstaltungen.

Staßfurt - Maik Gründhage, Unternehmer aus Berlin, will das Salzlandcenter wieder mit Leben füllen – und dafür sorgen, dass Staßfurt dort schon bald wieder ein eigenes Hallenbad hat. Mit seiner Firma Aasgeier und Gierig bewegt sich der 55-Jährige zwischen Koch und TV-Trödler Horst Lichter („Bares für Rares“, ZDF) sowie dem Meister des Ab- und Ausverkaufs Ralf Dümmel („Die Höhle der Löwen“, VOX). Mit dem Gelände wie dem Gebäude an der Hecklinger Straße hat er Großes vor. Geschmack auf mehr sollen bereits in Kürze wöchentliche Trödelmärkte machen.