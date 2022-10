Trotz Kritik: Warum Salzlandsparkasse an Winterbetrieb festhält

Die Filiale der Salzlandsparkasse in Atzendorf ist im Winter geschlossen, um Energie zu sparen. Der Ortsbürgermeister war von Anfang an nicht begeistert. Und nach wie vor sieht er die Entscheidung des Geldinstituts kritisch.

Staßfurt - Kürzere Öffnungszeiten und weitere Wege: Das sind einige der Folgen des sogenannten Winterbetriebs der Salzlandsparkasse. Mit dieser Maßnahme will das Finanzinstitut auf die Energiekrise reagieren und Heiz- sowie Stromkosten sparen. Seit Anfang Oktober sind die Maßnahmen in Kraft und viele Filialen geschlossen. Wie kam das bislang an?