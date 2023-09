Neundorf - Der Punktspielbetrieb ist die eine Seite. Vereinsleben bedeutet aber noch viel mehr. Das weiß auch der junge Vorsitzende des Turn- und Sportvereins Neundorf und setzt die jahrelange Tradition dieser Veranstaltung gern fort. „Während und nach solchen Sportfesten ist doch immer eine gewisse Resonanz zu spüren“, sagt Philipp Herning.

Zwar war die Mitgliederzahl während der Corona-Krise relativ stabil geblieben. Im Vergleich zum vergangenen Jahr zählt der Vereine heute mit 235 Sportfreunden immerhin 15 mehr.

Einen großen Sprung machte diese Statistik, seit dem vor fast genau einem Jahr die Darts-Abteilung der „Steelcrows“ gegründet worden war. Neuen Trends gegenüber aufgeschlossen sein – auch so ein Grund dafür, dass sich die Neundorfer über ihre Mitgliederentwicklung keine Sorgen machen müssen.

Neue Ideen funktionieren in diesem Fall im Großen wie im Kleinen. Das diesjährige Sportfest lockte jedenfalls mit solchen Disziplinen wie Bogenschießen oder Klettdart. Die Teilnehmer hatten über alle Generationen hinweg neue Erlebnisse.

Volkssolidarität spielt Dart, Fußballer schießen mit Pfeil und Bogen

Da spielten die Frauen von der Ortsgruppe der Volkssolidarität (normales) Dart im Vereinshaus. Fußballjungs aus einer der vier Nachwuchsmannschaften des TSV versuchten sich derweil beim Outdoor-Bowling oder beim Bogenschießen. In der Franz-Bechmann-Arena will man schließlich keine „Fußball-Idioten“ heranziehen. Natürlich soll dennoch jede/r nach seiner/ihrer Fasson glücklich werden mit seinem/ihrem Talent in seiner/ihrer Sportart. Das zeigt nicht zuletzt auch die Struktur des Turn- und Sportvereins Neundorf/Anhalt 1887.

Der hat immerhin eine Auswahl von sieben Abteilungen zu bieten: Fußball (Männermannschaft als Spielgemeinschaft mit dem benachbarten SV Rathmannsdorf, Alte Herren, vier Nachwuchsteams in der G-, F-, E- und D-Jugend), Volleyball, Tischtennis, Seniorensport, Gymnastik, Hockey und eben die jüngste Sektion mit Darts.

Silas lässt sich von Michael Hennig, Sektionsleiter Bogenschießen der Hecklinger Schützengilde, den Umgang mit Pfeil und Bogen erklären. Falk Rockmann

Philipp Herning ist am Sportfesttag glücklich, dass die Vorbereitung wieder geklappt hat und die Neundorfer und Gäste auf das Vereinsgelände kommen. Dass beispielsweise auch die Schützengilde Hecklingen mit ihrer Bogenschützen-Abteilung den Weg in die Arena gefunden hat und der Veranstaltung wieder einen neuen Farbtupfer geben kann.

Froh über Stamm von Helfern

Herning ist froh über einen treuen Stamm von Helfern. Stellvertretend für die 15 Männer und Frauen nennt er die Abteilungsleiter, die die verschiedenen Stände betreuen, Ortsbürgermeister Stefan Riemann und Familie Eule. Und den einheimischen Kleingartenverein Zur Erholung möchte er auch nicht vergessen, der den Grill bestückt und die Gäste kulinarisch versorgt.

Auch der Vereins-Chef ist ganz in Familie

Natürlich ist auch der Vereinschef vorbildlich und „ganz in Familie“ aktiv mit dabei. Das fängt an beim Schuhwerk, das er für den Stiefelweitwurf zur Verfügung stellt. Hernings Sohnemann wirbelt zwischen den Stationen hin und her. Seine Frau preist die vielen Sachgewinne der Tombola an. Und der eigene Vater gehört eh irgendwie zum TSV-Inventar.

Das Familiensportfest ist übrigens nur eine Veranstaltung außerhalb des Punktspielbetriebs. Im Vereinskalender 2023 findet man Neujahrswanderung, das Bechmann-Turnier, auch eine Silvesterwanderung. Am Heimatfest und Weihnachtsmarkt beteiligen sich die Sportfreunde ebenfalls.

Vielseitigkeit zwischen Outdoor-Bowling und Klettdart ist Trumpf beim Familiensportfest des TSV Neundorf. Falk Rockmann

Auf der Hüpfburg, die zum Equipment eines Großmühlinger Verleihers gehört, tobt Greta. Als sie danach gefragt wird, wie sie den Trubel auf dem Sportplatz findet, geht ein Daumen nach oben.

Und ihre Mutter Anne Nettlau bestätigt: „Schön, dass die Kinder mal was anderes kennenlernen und man sehen kann, was die Vereine so zu bieten haben.“