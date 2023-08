Staßfurt - vs

Weil die Zahl der Unabhängigen Bürgervertreter (UBvS) in Staßfurt ständig wachse, sei in diesem Jahr auch mehr Geld für das Thema Tierpatenschaft zusammengekommen. So konnten die Bürgervertreter ihre Patenschaften für die Schnee-Eule und Meerschweinchen um ein weiteres Jahr verlängern und zusätzlich neu für ein Stachelschwein die Patenschaft übernehmen.

Bereits seit mehreren Jahren hat die UBvS Tierpatenschaften im Staßfurter Tiergarten übernommen. „Dies nicht nur, um den Staßfurter Tiergarten zu unterstützen, sondern auch mit Respekt und Anerkennung für die Einrichtung, die ein Anlaufpunkt für viele Familien von Staßfurt und dem Umkreis darstellt, für den Park zu werben“, schreibt Stadtrat Ralf-Peter Schmidt von der Fraktion UBvS in einer Pressemitteilung.

Bei sonnigem Wetter trafen sich die Bürgervertreter quasi mit Kind und Kegel im Staßfurter Tiergarten. Leiterin Daniela Dieckmann führte zu den Gehegen der Paten, erklärte alles rund um die Tiere, ihre Aufzucht, die Pflege und den Lebensraum, beantwortete geduldig Fragen und übergab die neuen Patenschaftsurkunden. Anschließend versammelte sich die UBvS-Familie an der selbst organisierten Kaffeetafel im Tiergarten, führte Gespräche, verköstigte das Mitgebrachte über Torte, Obstsalat und Gummibärchen und bastelten gemeinsam Buttons der UBvS oder zur freien Gestaltung, was insbesondere die vielen anwesenden Kinder begeisterte.

Am Sonntag, 24. September, soll es dann das Buttonbastelangebot auch am „Tag der Regionen“ geben. So sei dies eine kleine Vorübung für den ersten Stand zum „Tag der Regionen“ gewesen.

Für Ralf-Peter Schmidt steht fest: Tierpatenschaften seien einfach zu organisierten. „Nachmachen erlaubt“. Weitere Informationen unter: www.tiergarten-stassfurt.de