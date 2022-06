Ukraine-Krieg: Wie eine Russin aus Staßfurt für Flüchtlinge da ist

Der Krieg in der Ukraine spaltet Menschen zweier Nationen, die sich eigentlich verstehen. Für die in Staßfurt lebende Russin Victoria Vavilova ist es selbstverständlich, ukrainischen Flüchtlingen zu helfen. Und ihnen Momente der Ablenkung zu schenken.

Staßfurt - „Die Kinder sollen das Gefühl eines normalen Lebens haben.“ Während die fünf Mädchen im großen Fitnessraum unter Anleitung von Tetiana Volynets und Juliia Pavlenko tanzen, haben Tetiana Dobrynina und Olena Ruchko auch etwas Ablenkung. Der Alltag der ukrainischen Mütter, die vor kurzem mit ihren Kindern in Deutschland angekommen sind, ist sonst geprägt vom ständigen Schauen aufs Smartphone. Was passiert gerade in ihrer Heimat? Wie geht es den Männern, die zurückgeblieben sind?

Die beiden Frauen sind voller Sorge. In ihren Augen spiegeln sich Traurigkeit und Angst wider. Auf der anderen Seite sind sie aber auch froh, dem Bombenhagel entkommen und nun in Sicherheit zu sein.

In ihrem Studio für zeitgenössischen Tanz hat Inhaberin Victoria Vavilova ukrainische Flüchtlingskinder und ihre Familien eingeladen, sich zu modernen Rhythmen zu bewegen. Getanzt haben einige der Mädchen schon daheim in der Nähe von Kiew. Verständigungsprobleme gibt es hier nicht. Vavilova ist Russin. Für sie ist eine Herzensangelegenheit zu helfen. Daheim in Staßfurt, wo sie mit ihrem Mann Vitaly seit sechs Jahren lebt, hat sie schon eine befreundete Familie aus der Ukraine für ein paar Tage aufgenommen, bevor diese eine eigene Wohnung bekommen hat. Nun pendelt die 35-Jährige immer zwischen der Salzstadt und Magdeburg. Auch dort führt sie eine ihrer deutschlandweit sechs Tanzschulen. Und beschäftigt Tanzlehrer unterschiedlichster Nationalitäten. Wo jemand herkommt, sei völlig egal. Es komme auf Menschlichkeit an, sagt Victoria Vavilova.

„Ich kenne meine Mission. Ich verbringe meine Zeit damit, etwas Gutes aufzubauen“, erzählt die Tanzlehrerin. Die fünf Mädchen lächeln zu sehen, macht sie glücklich. „Ich verbreite Tanz, Liebe, Lächeln und Glück.“ Ein Lebensmotto, das in dieser Stunde am Sonnabendnachmittag umso mehr ankommt. Es soll nicht die einzige Tanzstunde für die Flüchtlingskinder bleiben. Es soll weitergehen.

Vom Magdeburger Fitnessstudio Elbefitness wurde ein großer Raum kostenlos zur Verfügung gestellt, in dem Victoria Vavilova (hinten Mitte) und ihre Tanzlehrerinnen Juliia Pavlenko (2. v.r.) und Tetiana Volynets (r.) mit ukrainischen Flüchtlingskindern tanzen konnte. Sabine Lindenau

Die gebürtige Russin würde nie etwas Schlechtes über ihr Heimatland sagen. Ihr Mann Vitaly sagt ganz klar: „Es war die Entscheidung eines einzelnen Menschen.“ Darunter würden nun zwei Völker, die eigentlich immer freundschaftliche Beziehungen pflegten, bitterlich leiden. Er kenne in Russland und der Ukraine viele Menschen. „Jeder ist schockiert, keiner versteht, wie das passieren konnte.“ Nicht ohne Grund haben die beiden Moskau vor mehr als zehn Jahren verlassen, lebten einige Jahre in Finnland, der Heimat seines Vaters. Damals habe sich Russland schon in eine bedenkliche Richtung entwickelt.

Seit 2016 sind Victoria und Vitaly in Staßfurt zu Hause. Der frühere Profi-Rennfahrer hat sich eine international renommierte Autowerkstatt für Rennwagen aufgebaut. Die ehemalige Tänzerin kann ihrer Passion als Tanzlehrerin nachgehen. Beide sind froh, noch keine bösen Reaktionen für ihre Herkunft bekommen zu haben. „Meine Tanzschule trägt einen russischen Namen.“ Das habe aber niemanden davon abgehalten, hier weiterhin das Tanzen zu lernen, erzählt Victoria. Das zeige, dass Nationalität keine Rolle spiele und die Menschen differenzieren können. Das lässt sie aufatmen. Die Solidarität in Deutschland und der ganzen Welt beeindruckt das russische Paar, das sich in Staßfurt wohlfühlt. Und auch die beiden ukrainischen Mütter sind sehr dankbar, bei Freunden in Magdeburg Zuflucht gefunden zu haben. Und das nach einer einwöchigen Tour.

„Wir sind mit dem Knall der Bomben aufgewacht“, erzählt Tetiana Dobrynina. Sie muss tief durchatmen. Wenn sie an ihre Heimatstadt denkt, kommen ihr die Tränen. Es sei so schön gewesen dort. Sie hatten auch noch ganz normale Pläne für den Tag. Bis die Bomben alles Schöne übertönten. Nichts sei mehr, wie es war. Unzählige Häuser zerstört, Menschen gestorben, Familien entzweit. Über ihr Smartphone sind die Frauen ständig im Kontakt mit den zurückgebliebenen Männern. Unsicherheit und Ängste lassen sich aber kaum ausblenden. Doch für ihre Kinder bleiben die beiden stark.

Sie haben sich ins Auto gesetzt, sind über Moldawien, Rumänien und Tschechien nach Deutschland gekommen. „Wir haben vor dem Krieg ein ganz normales Leben geführt“, erzählt Tetiana Dobrynina. Eine Normalität, die sie und ihre Freundin Olena Ruchko den Kindern auch in Deutschland bieten wollen. Die Tanzstunden helfen. Die Mädchen haben sichtlich Freude bei den Ballettübungen, zeigen stolz, dass sie schon einen Spagat können. Das zaubert auch ein Lächeln auf die Gesichter der Mütter. Die beiden sind froh, abgelenkt zu sein, nicht ständig ihr Smartphone nach Neuigkeiten aus der Heimat zu durchforsten. Sie freuen sich auf weitere Tanzeinheiten, zu der Victoria Vavilova weiterhin einladen wird. Und das nicht nur in Magdeburg.

Auch in ihrer Tanzschule in Staßfurt möchte sie ukrainische Flüchtlinge willkommen heißen, um beim Tanzen Ablenkung zu finden. Sie habe bereits mit Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) darüber gesprochen. Im Salzlandkreis sind inzwischen auch die ersten Flüchtlinge angekommen.

„Wir können alle nur hoffen, dass eine Person ihre Meinung ändert“, sagt Vitaly Vavilov. Er nimmt den Namen Putin nicht in den Mund. Die Repressalien in Russland seien groß. Er wünscht sich wie alle an diesem Nachmittag, der Krieg und damit das unfassbare Leid würden sofort beendet werden.