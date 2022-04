Ukraine-Krieg: Wie Flüchtlingen im Kaiserhof Staßfurt geholfen wird

Staßfurt - Jeden Tag wütet der Krieg in der Ukraine. Die Schreckensnachrichten reißen nicht ab. Und mit diesen steigt auch die Zahl der Flüchtlinge. Jeden Tag. Auch in Staßfurt ist die Zahl mittlerweile dreistellig. Diese kommen in eine Region, die sie gar nicht kennen. Sie beherrschen die Sprache nicht und wissen zuerst nicht, an wen sie sich wenden können. Viele Bürger bringen sich in ihrer Freizeit ein und unterstützen ankommende Flüchtlinge mit allen Kräften, die sie haben. Die Solidarität ist groß. Und immer wieder stehen neue Ideen zur Unterstützung im Raum.