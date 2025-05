Unseburg. - Beim ersten Sommerbiathlon des SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun auf dem Unseburger Sportplatz haben insgesamt 16 Familien in unterschiedlichen sportlichen Disziplinen gezeigt, was sie können. Die Teilnehmer mussten neben einer Sportplatzrunde ihr Geschick und ihr Können beim Bogenschießen auf Dosen und beim Pfeilwerfen auf Luftballons unter Beweis stellen. Bonuszeiten konnten sie sich an den Stationen der AOK bei der Kraftmessung sowie der Unseburger Feuerwehr beim Zielspritzen und für die Teilnahme an „Friedels Quiz“ sichern. Bei letzterem war Wissen über die Region gefragt.

