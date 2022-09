Freizeit Vandalismus: Sportplatz in Neundorf bekommt einen Zaun

In Neundorf gab es am Sportplatz immer wieder Probleme mit Vandalismus durch Jugendliche. Der Sportplatz soll ab dem Herbst nun eingezäunt werden. Perspektivisch soll ein Bolzplatz her, damit Jugendliche sich trotzdem treffen können.