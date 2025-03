Staßfurt - Seit einigen Jahren sind die Hilfsfristen im Bereich der Rettungswagen im Salzlandkreis zu niedrig. Das bestätigt auch die neueste Zahl, die Martina Lorenz, die Fachdienstleiterin im Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, im Kreistag nannte. In 85,7 Prozent der Fälle war die Hilfsfrist bei Rettungswagen (RTW) 2024 eingehalten, der RTW war also in 12 Minuten beim Patienten. Angestrebt werden aber 95 Prozent. Was kann dafür getan werden?

