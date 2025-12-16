Der Staßfurter Weihnachtsmarkt wird am 19. Dezember eröffnet. Gewerbeverein sorgt für Musik- und Tanzgruppen, lädt zum Adventssingen ein. Sonntag öffnen Geschäfte.

Der Stadtpflegebetrieb, hier die Mitarbeiter Mike Bergmann (links) und Simon Apelt, sorgten für den Aufbau der elf Buden für den Staßfurter Weihnachtsmarkt. Ab morgen gehört eine davon der Märchentante Karin Brandt und dem Weihnachtsmann – dessen Name noch ein kleines Geheimnis ist.

Staßfurt. - Eine Vier-Schanzen-Tournee wäre zu weit hergeholt. Staßfurt hat aber seinen Vier-Tage-Budenzauber. Und der wird morgen, 12 Uhr, vom hiesigen Gewerbeverein mit Bürgermeister und Salzfee auf dem Sperlingsberg eröffnet. Auch der Weihnachtsmann wird natürlich zugegen sein. Die Eröffnung des bunten Treibens begleiten Kinder der Goethe-Grundschule musikalisch.