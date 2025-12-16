Weihnachtsmarkt Vier-Tage-Budenzauber in Staßfurt mit viel Live-Musik
Der Staßfurter Weihnachtsmarkt wird am 19. Dezember eröffnet. Gewerbeverein sorgt für Musik- und Tanzgruppen, lädt zum Adventssingen ein. Sonntag öffnen Geschäfte.
16.12.2025, 18:01
Staßfurt. - Eine Vier-Schanzen-Tournee wäre zu weit hergeholt. Staßfurt hat aber seinen Vier-Tage-Budenzauber. Und der wird morgen, 12 Uhr, vom hiesigen Gewerbeverein mit Bürgermeister und Salzfee auf dem Sperlingsberg eröffnet. Auch der Weihnachtsmann wird natürlich zugegen sein. Die Eröffnung des bunten Treibens begleiten Kinder der Goethe-Grundschule musikalisch.