Baustellen schränken gegenwärtig den Verkehr in Staßfurt und Umgebung ein. Jetzt wurde die Sperrung der L71 verlängert. Auch an zwei Kreisverkehren wird gearbeitet.

Staßfurt. - Nur die Begrenzung für die Gosse bereiten die Straßenbauer aus Magdeburg hier vor. Die Ränder des Abschnitts der Bernburger Straße zwischen Bahnübergang und Güstener Straße in Staßfurt wurden am Freitag mit Gussasphalt versehen. Am Montag – so der Plan – soll die Fahrbahn ihre Schwarzdecke bekommen. Den Kraftfahrern bleibt die Vollsperrung dieses Bereichs im Verlauf der L 71 allerdings bis 31. Juli erhalten. Dieses Datum nennt die Straßenverkehrsbehörde des Salzlandkreises zur erneuten Verlängerung der Sperrgenehmigung. Die Baustelle besteht wegen Kanalbauarbeiten und zur Erneuerung der Fahrbahn seit Anfang April.