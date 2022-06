Von Himmelstadt nach Hecklingen: Ist das Christkind umgezogen?

Wo denn nun? Eigentlich ist man immer davon ausgegangen, dass das Christkind in Himmelstadt in Bayern wohnt. Nun scheint es, als sei es umgezogen: nach Hecklingen.

Hecklingen - Christkind, Kirchplatz 3, 97267 Himmelstadt. So lautet die eigentliche Adresse des Christkindes. Ab dem 29. November können Kinder und deren Eltern an diese Adresse einen Brief senden. „Eure Briefe werden vom Christkind und seinen fleißigen Helfer geöffnet, gelesen und natürlich auch beantwortet. Denn was gibt es schöneres als einen Brief vom Christkind zu bekommen“, heißt es von Seiten der Deutschen Post, die diesen Service betreibt. Nun scheint es jedoch so, dass das Christkind umgezogen ist.