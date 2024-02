Glasfaserausbau in Egeln Wann mit den Bauarbeiten der Deutschen Giganetz GmbH gerechnet werden kann

In wenigen Tagen erfolgt der erste Spatenstich der Deutschen Giganetz GmbH für den Aufbau eines neuen Glasfasernetzes in der Egelner Mulde in Egeln, Borne, Unseburg, Tarthun und Wolmirsleben.