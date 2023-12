Heizungsfirma in Barby übernommen Warum der 27-jährige Christian Mollenhauer aus Unseburg ab Januar zwei Betriebe leitet

Der erst vor zwei Jahren gegründete Betrieb für Haustechnik von Christian Mollenhauer in der Bördeaue wächst zum 1. Januar auf sechs Mitarbeiter an. Er will nach der Fusion auch die Kunden in der Kleinstadt betreuen.