Staßfurt/VS. - Heimelig ging es in den vergangenen Wochen in den Räumlichkeiten des Regionalverbandes Aschersleben-Staßfurt-Harz der Volkssolidarität zu.

Denn wieder organisierten die Vorstände verschiedener Ortsgruppen (OG) für ihre treuen Mitglieder in der Adventszeit ein Weihnachtsfest. So auch in Staßfurt am Luisenplatz 12. Der eigene Kleinbus der Volkssolidarität ist dabei sehr hilfreich. Er übernimmt den Transfer, wenn das Herankommen schwierig ist. Sei es das Wetter oder die eigenen Befindlichkeiten wie das Laufen.

Musik und Ehrenamt

Jede Gruppe organisiert sich hierbei selbst und kann ganz individuell entscheiden, in welchem Rahmen gefeiert werden soll. Weihnachtliche Klänge sind hierbei unabkömmlich. So waren zum Beispiel die Dobersteins, Two Man und die Chorgemeinschaft „Eintracht“ aus Neundorf zu Gast. In der hauseigenen kleinen Weihnachtsbäckerei und -küche wurden Plätzchen und Weihnachtskuchen vorbereitet, aber auch die eine oder andere warme Mahlzeit für den Abend.

Einige Gruppen nahmen das Zusammenkommen zum Anlass, langjährige Mitglieder und ehrenamtliche Unterstützer auszuzeichnen. Zu den Aufgaben der sogenannten Volkshelfer gehört nicht nur die Beitragskassierung, sondern auch an die Geburtstage jedes einzelnen zu denken. Bei Krankheit werden Krankenpäckchen verteilt und zu Weihnachten gibt es immer eine kleine liebevoll verpackte Überraschung. Die OG organisieren im Jahr bis zu vier Veranstaltungen. Das alles braucht ein gutes Händchen und vor allem ein gutes Miteinander, um die vielen Mitglieder zu Händeln. Treu nach dem Motto der Volkssolidarität „Miteinander – Füreinander“.

Mehr als 60 Ortsgruppen in Sachsen-Anhalt

Auch im Sportlerheim Neundorf feierte die im Ort ansässige OG der Volkssolidarität. Mehr als 30 Mitglieder nahmen die Einladung an und freuten sich auf DJ Frank Seifert, der die Musik übernahm. Gefeiert wurde auch in Aschersleben, Quedlinburg, Wernigerode, Blankenburg und Halberstadt. Im Bereich Aschersleben-Staßfurt-Quedlinburg gibt es insgesamt 39 OG, im Harz sind es 25. Einen offenen Weihnachtsbrunch gab es kürzlich. Jeden Monat lädt hier die Begegnungsstätte zu verschieden Mottos ein. Das liebevoll zubereitete kleine Drei-Gänge Menü wird dann zum Staunen der Gäste dem Thema angepasst. So auch die Dekoration.

Die ersten Anmeldungen zum Neujahrsbrunch am 16. Januar sind bereits eingegangen. Am 13. Februar wartet dann ein Karneval-Brunch. Jeweils ab 11 Uhr heißt die Volkssolidarität die Gäste willkommen. Um Anmeldung wird gebeten.

Wer die Volkssolidarität kennenlernen möchte, kann sich unter Telefon (03925) 37 82 90 anmelden und über wöchentliche Angebote in Staßfurt informieren. Monatliche Flyer liegen in der Begegnungsstätte, Luisenplatz 12, im Bereich des Haupteinganges aus.