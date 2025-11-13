Neuer Wehrdienst Schönebeck als zukünftiger Standort für die Bundeswehr?
Gestern hat sich die Bundesregierung für ein neues Modell bei der Wehrpflicht entschieden. In Vorbereitung braucht die Armee mit mehr Wehrpflichtigen wohl auch mehr Platz. Vielleicht ist Schönebeck ja ein potenzieller Ort dafür.
13.11.2025, 16:01
Schönebeck. - Verpflichtende Musterung heißt das neue Zauberwort beim veränderten Wehrdienst. Falls sich in den nächsten Jahren nicht genügend Soldaten finden, werden die Jahrgänge mittels Losverfahren aufgefüllt. Soweit die politischen Rahmenbedingungen kurz zusammengefasst.