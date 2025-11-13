weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Neuer Wehrdienst: Schönebeck als zukünftiger Standort für die Bundeswehr?

Gestern hat sich die Bundesregierung für ein neues Modell bei der Wehrpflicht entschieden. In Vorbereitung braucht die Armee mit mehr Wehrpflichtigen wohl auch mehr Platz. Vielleicht ist Schönebeck ja ein potenzieller Ort dafür.

Von Stefan Demps 13.11.2025, 16:01
Der Einfahrtsbereich zu der Fläche in der Magdeburger Straße sieht unscheinbar und unberührt aus.
Der Einfahrtsbereich zu der Fläche in der Magdeburger Straße sieht unscheinbar und unberührt aus. Foto: Stefan Demps

Schönebeck. - Verpflichtende Musterung heißt das neue Zauberwort beim veränderten Wehrdienst. Falls sich in den nächsten Jahren nicht genügend Soldaten finden, werden die Jahrgänge mittels Losverfahren aufgefüllt. Soweit die politischen Rahmenbedingungen kurz zusammengefasst.