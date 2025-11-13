Neuer Wehrdienst Schönebeck als zukünftiger Standort für die Bundeswehr?

Gestern hat sich die Bundesregierung für ein neues Modell bei der Wehrpflicht entschieden. In Vorbereitung braucht die Armee mit mehr Wehrpflichtigen wohl auch mehr Platz. Vielleicht ist Schönebeck ja ein potenzieller Ort dafür.