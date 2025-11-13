Der nächste Fachausschuss des Stadtrates Seehausen kann sich Windräder im eigenen Wald vorstellen. Was das weitere Prozedere betrifft, gibt's noch viele Fragezeichen.

Ein Windrad steht in einem Wald. Vielleicht auch bald im Stadtwald Seehausen (Altmark)?

Seehausen. - Das zweite Fachgremium des Stadtrates Seehausen kann sich Windräder im Stadtwald Seehausen vorstellen. Alle am Mittwoch anwesenden Mitglieder des Bauausschusses haben für den Grundsatzbeschluss gestimmt. „Wir sollten es uns nicht nehmen, das prüfen zu lassen“, warb der Ausschussvorsitzende Willi Hamann (parteilos) zuvor. Entschieden sei damit noch nichts.