Was kostet die Staßfurter der Beiname Salzstadt?

Staßfurter Salztablettenproduktion auf Hochtouren. Der Hersteller will laut Bürgermeister beim Vermarkten des Beinamens unterstützen.

Staßfurt. - Kostet der Beiname „Salzstadt“, über den am 9. Juni in der Stadt Staßfurt parallel zur Kommunalwahl in einem Bürgerentscheid abgestimmt werden soll, die Bürger doch etwas? Nach Meinung von Corinth Schobes würde für die „Namensänderung“ eine stolze Summe fällig werden.