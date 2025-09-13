Seit ein paar Tagen erregt der Shitstorm an Staßfurts Pestalozzi-Schule die Gemüter. Was hinter den Vorwürfen aus den Sozialen Medien steckt? Eine Bestandsaufnahme.

Staßfurts Pestalozzi-Schule dient derzeit der Diskussion um die Qualität von Schule und Bildung.

Staßfurt - Ein Kind hat buchstäblich die Hose voll – vor versammelter Klasse bloßgestellt, zwingt man es „Feuchttücher“ zu buchstabieren. Einem anderen Kind haut eine Pädagogische Mitarbeiterin (PM) auf den Po, einem greift man ins Genick, damit die beiden sprichwörtlich in die „Puschen“ kommen. Ohne Aufsicht sitzen die Schüler zuweilen im Nebenraum, um für ihr Benehmen die „Bußbank“ zu drücken. Gelbe Westen mit Gewichten dienen gewissermaßen als Zwangsjacke für den „Zappelphilipp“ ...