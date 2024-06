Wir fragten internationale Staßfurter, die beruflich oder anderweitig ganz nah dran sind am Fußball: Was traut ihr dem jungen Trainer und deutschen EM-Team zu?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt. - Am Freitag, 14. Juni, startet nicht nur das Salzlandfest in Staßfurt. In Deutschland und Europa dürfte in den nächsten vier Wochen „König Fußball“ regieren. Die Europameisterschaft wird in München angepfiffen mit dem Spiel der Gastgeber gegen Schottland.