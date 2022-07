Weihnachtsbräuche im Salzlandkreis und rund um den Globus

Der Baum, der Alte mit dem Rauschebart, die Bescherung, das opulente Essen … Für ein typisch deutsches Weihnachtsfest braucht’s mehrere Zutaten. Die Klassiker kennt hier wohl jeder. Aber wie sieht es mit den Bräuchen in anderen Ländern aus? Musiker der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie gewähren Einblicke in die Weihnachtszeit in Italien, Japan und Venezuela.

Schönebeck /Staßfurt - Morgen, Kinder, wird's was geben... Da kommt der Weihnachtsmann. Oder kommt Santa Claus, Babbo Natale, le père Noël oder Papá Noel? Wie auch immer er in aller Herren Länder genannt wird, ob er mit dem Schlitten oder durch den Kamin kommt: Knecht Ruprecht ist weltweit ein Star im Dezember. In fast allen Ländern der Erde wird das Fest groß gefeiert. Aber was wird gegessen? Welche Musik wird gespielt? Wie läuft die Bescherung?