Der Verein LAG Börde-Bode-Auen startet einen zweiten Aufruf für neue Projekte, die in den Städten Staßfurt und Hecklingen sowie in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde mit Fördermitteln der EU finanziell unterstützt werden sollten.

Egeln/Staßfurt/Hecklingen. - Der Verein LAG Börde-Bode-Auen will die Entwicklung in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde sowie in den beiden Städten Staßfurt und Hecklingen durch die Förderung von wichtigen Investitionsvorhaben weiter voranbringen. Dafür startet er jetzt den zweiten Projektaufruf für das Jahr 2024.