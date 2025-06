Verkehr am Flughafen Welche Flugversuche eine Cessna jetzt über Cochstedt kreisen lassen

Es kommt wieder Bewegung in den Luftraum über dem Salzlandkreis. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) führt dort in den kommenden beiden Wochen ein spezielles Projekt durch. Was in der Luft geplant ist.