Magdeburg - Nach dem Bronzegewinn bei der U-23-Europameisterschaft in Bergen lief und sprang Chelsea Kadiri beschwingt durch die norwegische Stadt. Mit einem Lächeln auf den Lippen, mit leuchtenden Augen. Videos bei Instagram haben das bewiesen. Doch nach dem glänzenden Lauf mit der 4x100-Meter-Staffel hatte die 20-Jährige vom SC Magdeburg einen neuen Wunsch für diese Saison. Der sich allerdings nicht in Platzierungen, nicht in Edelplaketten, nicht in Zeiten äußert.

