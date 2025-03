Die Hitzetage haben sich im Salzlandkreis in 30 Jahren verdoppelt.

Staßfurt - Auch wenn der Klimawandel in aktuellen politischen Diskussionen zuletzt kaum Thema war: Er ist real. Auch im Salzlandkreis. „Die Hitzetage haben sich im Salzlandkreis in den letzten dreißig Jahren gegenüber dem Zeitraum 1961 bis 1990 mehr als verdoppelt“, heißt es in einem Bericht des Salzlandkreises.