Campingplatz in Gefahr Wie die Camper in Wolmirsleben ihren Platz retten

Die Dauerbewohner und Mobilheim-Besitzer am Großen Schachtsee in Wolmirsleben konnten gerade so einer amtlichen Sperrung entgehen. Die Auflagen des Salzlandkreises für die Verbesserung des Brandschutzes zu erfüllen, war aber erst der erste Schritt. Wie es jetzt weitergehen kann, wenn beide Seiten einen Konsens finden.