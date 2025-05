Schon ab 2026 gilt ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Wie die Planungen an den sechs Grundschulen in Staßfurt dazu laufen.

Die Ganztagsbetreuung in der Grundschule kommt. Wie sieht es dabei in Staßfurt aus?

Staßfurt. - Alle Kinder, die ab dem Schuljahr 2026/27 eingeschult werden, haben bundesweit einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Das Gesetz gilt zunächst für die erste Klasse und soll bis zum Schuljahr 2029/30 jährlich um je eine Klassenstufe erweitert werden. Damit soll laut Bundesregierung eine Betreuungslücke geschlossen werden, die nach der Kita für viele Familien entsteht, sobald die Kinder eingeschult werden. Die Zukunftsmusik erklingt schon heute. Die Kommunen müssen sich darüber Gedanken machen, wie sie diese Ganztagsbetreuung in den Grundschulen realisieren können. Wie sieht es da in Staßfurt aus?

In Staßfurt gibt es sechs Grundschulen. Fünf, die von der Stadt Staßfurt betrieben werden und dazu die Evangelische Grundschule Rathmannsdorf. Dort haben die Schulleiterin Grit Compera und ihr Team die geplanten Änderungen im Blick. „Das wird bei uns über den Träger intern geklärt“, sagt Compera. „Wir bereiten uns natürlich darauf vor.“

Dabei beinhaltet das Konzept der Schule schon jetzt Betreuung außerhalb des Unterrichts. Es gibt einen Frühhort, der von 6 bis 7.45 Uhr geht, 8 Uhr geht die Schule los. Und ab 13.15 Uhr (Schulschluss) gibt es einen Späthort bis 17 Uhr, der von einigen Familien genutzt wird. Dort werden Arbeitsgemeinschaften angeboten. Fußball, Experimente, Förderunterricht, Theater, Waldläufer oder auch Hausaufgaben: Langeweile gibt es im Hort nicht. Die Umstellung auf die Ganztagsbetreuung dürfte in Rathmannsdorf nicht schwerfallen. Die Möglichkeit gibt es ja jetzt schon. 72 Kinder besuchen derzeit die Evangelische Grundschule in Rathmannsdorf in vier Klassen.

Modellprojekt Uhland-Schule

Auch die Stadt Staßfurt ist nicht untätig. Waren Horte früher in den Kitas eingerichtet, so gibt es schon seit einigen Jahren ein Umdenken. Die Horte gehen Stück für Stück zurück an die Grundschulen, auch damit der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung gewährleistet werden kann.

An der größten Grundschule in Staßfurt gibt es schon länger eine Kooperation. „An der Grundschule Uhland läuft das Landesmodellprojekt ,Kooperation Schule-Hort’ seit 01.04.2024 noch bis zum 31.07.2025 zwischen der Stadt Staßfurt als Schulträger und der Stiftung Staßfurter Waisenhaus als Träger der Kita ,Struwwelpeter’, dessen Hortkinder in der Schule über die Schulzeit hinaus betreut werden“, teilt Robert Göbke, stellvertretender Leiter des Fachdienstes Bildung, Jugend und Soziales, mit. „Diese Kooperation wurde von beiden Seiten für die nächsten 5 Jahre verlängert.“ 260 Kinder gehen in die Grundschule „Ludwig Uhland“. „Langfristig ist vorgesehen, alle umliegenden Horte im Einzugsgebiet der Uhlandschule in einer Campuslösung auf dem Gelände der Grundschule zu zentrieren“, so Göbke.

An den anderen Schulen gibt es ebenfalls Betreuungsangebote. „In der Grundschule ,Johann Wolfgang von Goethe’ werden die Hortkinder zweier Kindertageseinrichtungen, der Kita ,Sandmännchen’ und ,Bergmännchen’ betreut“, erklärt Göbke. Beide Kitas befinden sich in der Sülzestraße. Die Hortkinder der Kita „Abenteuerland“ werden in der Grundschule Förderstedt betreut, heißt es.

Umbau in Löderburg nötig

In Löderburg braucht es noch ein paar Umbauarbeiten. Die Planungen laufen dafür. „In die Grundschule Löderburg sollen künftig die Hortkinder der Kita ,Zwergenland’ einziehen“, berichtet Göbke. „Dazu werden nun verfügbare, bislang nicht genutzte Räume der Schule ausgebaut und modernisiert werden. Hierzu bekam die Stadt einen Zuwendungsbescheid für die Förderung von Investitionen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote vom Salzlandkreis.“

In der Grundschule Nord befindet sich die Grundschule gleich auf dem Nachbargrundstück der Kita „Bummi“, in der laut Stadt eine Hortbetreuung angeboten wird. Aber: „Hier ist eine Ganztagsbetreuung an der Schule bislang nicht vorgesehen“, so Robert Göbke. Hier braucht es also noch Ideen, wie die Betreuung an der Schule aussehen kann. „Im Stadtgebiet Staßfurt sind noch alle Horte den Kitas angegliedert, jedoch oben genannte als Außenstelle der Kita in den Schulen untergebracht“, sagt Göbke.