Vier Jugendclubs sind mittlerweile in Staßfurt geschlossen. Welche Perspektive die Jugendarbeit in der Stadt Staßfurt hat.

Wie geht es bei den Jugendclubs in Staßfurt weiter?

Staßfurt - Die Meldung aus dem Rathaus in Staßfurt hat den einen oder anderen Jugendlichen traurig gestimmt. Das Jugendzentrum Löderburg bleibt aus personellen Gründen bis auf Weiteres geschlossen, hieß es. Die Mitarbeiterin ist erkrankt. Es ist nicht der einzige Jugendclub, der nicht zur Verfügung steht. Auch die Jugendclubs in Atzendorf, Hohenerxleben und Rathmannsdorf sind zum Teil schon lange aus unterschiedlichen Gründen geschlossen. Wie ist es eigentlich um die Jugendarbeit bestellt? Welche Zukunft hat diese in der Bodestadt? Wie müssen Jugendclubs zukünftig ausgerichtet sein?