Wie geht es weiter für Streundekatzen in Staßfurt?

In Neundorf, wo herrenlose Katzen in einer Gartensparte den Nachbarn zur Plage wurden, wird in dieser Woche die neunte von zehn Katzen zum Tierarzt zur Kastration gebracht. An der Löderburger Bahn in Staßfurt gab es einen ähnlichen Fall, wo 16 Katzen nach dem Tod ihres Besitzers zurückblieben. Nur noch zwei werden aktuell vor Ort weiter vom Tierschutzverein gefüttert. Der Rest konnte vermittelt werden. Foto: Franzisaki Richter

