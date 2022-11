Wie in Schneidlingen Jung und Alt voneinander profitieren sollen

In Schneidlingen gibt es demnächst eine Anlaufstelle, an der sich Jugendliche und ältere Menschen treffen können und voneinander lernen sollen.

Schneidlingen - Der Verein „Hecklingen - gemeinsam Zukunft gestalten“ lädt am kommenden Sonnabend, 12. November, ab 15 Uhr, anlässlich der Eröffnung des Mehrgenerationenhauses in der ehemaligen Grundschule in der Heinrich-Heine-Straße 18a in Schneidlingen zu einem Fest.