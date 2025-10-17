Der Mittwochstreff der Staßfurter Urania ist eine fixe Größe für gepflegte Gemeinschaft. Ein Nachmittag am Prinzenberg.

Staßfurt - Eine Idee, eine Bewegung, eine Institution – unter dieser Leitidee lässt es sich in der Staßfurter Urania zum Beispiel Sprachen lernen, Computerwissen trainieren, Bücher entdecken oder Gesundheitssport treiben. Mittwochs lädt der gemeinnützige Verein regelmäßig zu einem entspannten Beisammensein an Staßfurts Prinzenberg. Bei Kaffee und Keksen kommen zumeist Gäste der Altersgruppe 50+ zusammen, um in Vorträgen und Präsentationen Neues wie Bewährtes über die Region, ihre Faszination und ihre Menschen zu erfahren – und sich auszutauschen.