Fünf Jahre Bioladen und Café: Sonja Beutel aus Lindenberg bei Seehausen (Altmark) hat sich zur Corona-Zeit in das Projekt „Taubenhaus“ gestürzt. Ein kleines Resümee.

Bioladen auf dem Dorfe - Inhaberin aus Lindenberg würde es trotz einiger Abers wieder tun

Sonja Beutel in ihrem Hofladen und Café namens „Taubenhaus“ auf dem Biohof Lindenberg bei Seehausen (Landkreis Stendal). Was den Platz betrifft, sei der Raum eigentlich schon wieder zu klein.

Lindenberg. - Die Leute haben gerne auch mal abends an der Tür geklingelt und nach einer Flasche Hanföl gefragt. Sonja Beutel (39) ging dann mit ihnen ins Büro des Biohofs Lindenberg. Zum Regal mit den Produkten, das neben den ganzen Stapeln von betrieblichem Papierkram stand. Das konnte und sollte so nicht bleiben.