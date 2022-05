Wie weiter bei den Jugendclubs in Staßfurt?

Staßfurt - In Staßfurt gibt es derzeit zwölf Jugendclubs. Vier davon in der Kernstadt. Was gut klingt, ist aber vor allem in den Ortschaften personell eng. Mit den Jugendclubs in Atzendorf und Hohenerxleben sind gleich zwei Einrichtungen wegen Personalmangels derzeit geschlossen. Weil verschiedene Maßnahmen über das Jobcenter in den kommenden Jahren auslaufen, wird die personelle Situation zudem eher schlechter als besser.