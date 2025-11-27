Diskussion um Jugendarbeit der Stadt Staßfurt inklusive Personalie bleibt zäh. Sozialausschuss empfiehlt Stadtrat nur die Fortschreibung des Kinder- und Jugendplans.

Wie weiter in Staßfurt mit der Jugendarbeit?

Jugendclubs der Stadt Staßfurt wie der in Hohenerxleben stehen aus Personalmangel seit vielen Monaten nicht zur Verfügung.

Staßfurt. - Es bleibt ungewiss, wie es mit der Jugendarbeit in der Stadt Staßfurt weitergehen soll. Wenn auch der Sozialausschuss eine vage Richtung gibt. Fünf von sechs Punkten aus dem Sachantrag namens „Maßnahmen zur Sicherung und Stabilisierung der offenen Kinder- und Jugendarbeit/ Stadtjugendpflege“, eingereicht von den Fraktionen UBvS, BSW und Linke, wurden jetzt mit jeweils einer Stimme Mehrheit abgelehnt.