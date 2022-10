Windparks: Das muss bei der Erneuerung beachtet werden

In Deutschland soll der Ausbau von Windenergie forciert werden. Allerdings gibt es bei der Erneuerung von Windparks Regeln, an die sich die Betreiber zu halten haben.

Der Windpark Egeln-Nord grenzt unmittelbar an den Etgerslebener an. Auch hier ist geplant, alte Anlagen durch größere und leistungsfähigere zu ersetzen.

Westeregeln/Etgersleben - Die auf das Repowering von alten Windstandorten fokussierte Firma Q-Energy Service GmbH aus Berlin, die auch im Windpark Etgersleben aktiv ist, strebt eine Anpassung des Bebauungsplanes an, um dort größere Windräder aufstellen zu können. Das berichtete Bürgermeister Axel Großheim (parteilos) in der jüngsten Börde-Hakel-Gemeinderatssitzung in der Sporthalle in Westeregeln.