Hendrik Mahrholdt ist seit drei Jahren Bürgermeister von Hecklingen. Im Interview zeigt er auf, warum sich positiv zurückblicken lässt – und, was noch kommt.

Hecklingen - Am vergangenen Wochenende fragte die Volksstimme bei Hecklingens Bürgermeister Hendrik Mahrholdt nach. Dieser ist nun drei Jahre im Amt – Zeit, die Erfahrungen Revue passieren zu lassen. Im Interview spricht Mahrholdt über die Arbeit als Bürgermeister, blickt zurück auf Erreichtes und auf die finanzielle Situation der Stadt. Und er erläutert, wie zukünftige Projekte gelingen können.