Das Grundschulzentrum „Bördeblick“ in Groß Börnecke unterstützte die Bürgerbewegung des World Cleanup Day. Mit dabei: die Umland Wohnungsbaugesellschaft aus Egeln.

Die Schüler sammelten gemeinsam mit dem Umland-Geschäftsführer Sebastian Alpers Müll auf.

Groß Börnecke - Die Schülerinnen und Schüler des Grundschulzentrums „Bördeblick“ in Groß Börnecke beteiligten sich in diesem Jahr an der größten Bürgerbewegung der Welt zur Beseitigung von Umweltverschmutzungen, dem internationalen World Cleanup Day. Dabei erhielten sie tatkräftige Unterstützung von der Umland Wohnungsbaugesellschaft mbH aus Egeln. Sie packten gemeinsam an für eine saubere Umwelt.