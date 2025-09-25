Tränenreicher Abschied Mit 78-Jahren in den wohlverdienten Ruhestand: Elimar Brandt erhält Ehrennadel
Ein außergewöhnlicher und herzensguter Mensch verlässt die Borghardtstiftung in Stendal. Nach mehr als 13 Jahren als Vorstand erfährt Elimar Brandt zum Abschied viel Liebe und eine besondere Ehre.
Aktualisiert: 25.09.2025, 16:44
Stendal. - Mehr als einmal stehen Elimar Brandt die Tränen in den Augen. In exakt 13 Jahren und sieben Monaten hat er als Vorstand die Borghardtstiftung in Stendal vor der Insolvenz bewahrt, ausgebaut und fest in der Hansestadt verankert. Bei seinem Abschied am Donnerstag erfährt er neben viel Liebe auch eine besondere Ehrung.