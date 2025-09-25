Ein außergewöhnlicher und herzensguter Mensch verlässt die Borghardtstiftung in Stendal. Nach mehr als 13 Jahren als Vorstand erfährt Elimar Brandt zum Abschied viel Liebe und eine besondere Ehre.

Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) überreicht dem zu Tränen gerührten Elimar Brandt die Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt. Er geht nach mehr als 13 Jahren als Vorstand der Borghardtstiftung in Stendal in den Ruhestand.

Stendal. - Mehr als einmal stehen Elimar Brandt die Tränen in den Augen. In exakt 13 Jahren und sieben Monaten hat er als Vorstand die Borghardtstiftung in Stendal vor der Insolvenz bewahrt, ausgebaut und fest in der Hansestadt verankert. Bei seinem Abschied am Donnerstag erfährt er neben viel Liebe auch eine besondere Ehrung.