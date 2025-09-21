Der Haldensleber Kinderschutzbund feiert die Kinderrechte und plant zum 14. Mal ein großes Fest zum Weltkindertag. Auf dem Parkplatz vor der Kulturfabrik kann getobt und sich ausprobiert werden.

„Mit Mühe und Fantasie geplant“: Haldensleber Verein lässt Parkplatz zur Erlebnismeile werden – mit vielen Fotos

Kim Alpermann (rechts unten) hat das Fest an der Kulturfabrik organisiert. Viele Kinder amüsieren sich auf dem „Ninja Warriors“-Parcours.

Haldensleben. - Ein Zirkuszelt, ein „Ninja Warriors“-Parcours und ein Sprungturm sind nur einige Höhepunkte, die die Kinder am Weltkindertag erwartet. Die Spätsommersonne lockt viele Familien auf den Parkplatz vor der Haldensleber Kulturfabrik zum Fest. „Das übertrifft all meine Erwartungen“, sagt Vorstandsvorsitzende des Kinderschutzbundes Marlis Schünemann, die zu Tränen gerührt ist. „Es ist mit so viel Mühe und Fantasie geplant.“