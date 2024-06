Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirsleben. - In das Reich der Märchen entführten die Bördewichtel mit ihrem neuen Programm die Besucher im bis auf den letzten Platz besetzten Pfarrgarten der evangelischen Kirchengemeinde in Wolmirsleben. Dort zogen die Laienschauspieler wie in den vergangenen Jahren wieder alle Register ihres Könnens, wobei auch der Humor nicht zu kurz kam. Sie schlüpften an diesem Nachmittag in zahlreiche Rollen und ließen die Geschichten aus den Bördewichtel-Büchern lebendig werden. So kamen Schneewittchen und die sieben Zwerge nach Wolmirsleben.