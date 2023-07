Löderburg - „Die Bode fließt durch drei Landkreise. Der Salzlandkreis ist der aktivste“, stellt Dr. Christoph Ertl am Freitag beim 1. Spatenstich für eine von acht neuen „Bodetreppen“ in Löderburg fest. Der Flussbereichsleiter des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) schiebt noch hinterher, dass diese Entwicklung mit den Bootsanlegern hier vielleicht daran liege, „weil wir hier immer Wasser haben“.

Die Freude über den Baustart 1. August für die Ein- und Ausstiege (Etgersleben, Wolmirsleben, Unseburg, Löderburg, Staßfurt Bodebrücke, Hohenerxleben, Löbnitz und Nienburg) ist auch im Bereich der Stadt Staßfurt groß wie Ortsbürgermeister, Bürgermeister und Stadtratsvorsitzender betonen. Wie die neuen Treppen einmal aussehen, hat das LHW bereits mit „seinen“ an den Bodewehren Am Schütz und Rothenförde gezeigt.

Hoffnung auf Zuwachs durch reizvolle Landschaft und Freizeitangebot

Der Löderburger Ortsbürgermeister Danny Hempel verbindet mit dem hiesigen Anleger die Hoffnung, dass Kanu-Touristen hier sesshaft werden könnten, wenn sie die reizvolle Bode-Landschaft erfahren haben. Persönlich freue er sich, dass seine Familie ihre drei Boote jetzt quasi bequem vor der Haustür einsetzen kann.

Die Aussicht, dass die Bode Staßfurt und die betreffenden Ortsteile auf neue Art verbindet, gefällt Bürgermeister René Zok. Dass sich Boris Funda vor einigen Jahren für Bernburg entscheiden musste, kann er sich als „Wermutstropfen“ nicht verkneifen. „Aber schön, dass er bei seinem Gedanken geblieben ist.“ Funda wollte sein Kanu-Touristik-Unternehmen eigentlich am Kaiserhof in Staßfurt ausbauen, was aber an damaligen Hochwasserschutz-Auflagen scheiterte. Mittlerweile verleiht er an der Saale sogar auch Hausboote.

Abschließbare Kanu-Fächer

Zok erwähnt noch den hiesigen Kanu-Verleiher Kauer. Auch Landrat Markus Bauer sieht im 1,2-Millionen-Euro-Projekt Bodetreppen einen Impuls für den Tourismus, denkt an Erweiterungen in den Bereichen Gastronomie, Hotellerie und Bootsverleih. Bereits im Frühjahr 2024 sollen die ersten Kanus oder Stand-Up-Bretter auch an den acht neuen Bodetreppen ins Wasser gelassen werden können. „Also: Boote bestellen!“, ruft Bauer auf, „Die Heimat mal anders erleben!“

Für Löderburg gibt es noch zwei Besonderheiten: sechs abschließbare Kanu-Fächer. Und möglicherweise anschließende Bautätigkeiten. Wie der LHW-Mann verrät, laufe das Genehmigungsverfahren für die Hochwasser-Schutzmauer.